POL-OF: Wartungsarbeiten am Freitag: Amtsleitungen der Dienststellen am Freiheitsplatz kurzzeitig nicht erreichbar - Hanau

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Wartungsarbeiten am Freitag: Amtsleitungen der Dienststellen am Freiheitsplatz kurzzeitig nicht erreichbar - Hanau

(lei) Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage sind sämtliche Dienststellen der Schutz- und Kriminalpolizei am Freiheitsplatz (Am Freiheitsplatz 4) am Freitag, 22.07.2022 ab 8 Uhr für etwa eine Stunde nicht über die Amtsleitungen (06181 100-Durchwahlen) erreichbar. Der Notruf 110, der auf der Leitstelle aufläuft, ist von den Wartungsarbeiten nicht betroffen und weiterhin erreichbar. Bei Fragen und Mitteilungen während der Dauer der Wartungsarbeiten ist die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 erreichbar.

Offenbach, 20.07.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

