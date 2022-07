Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Hessischer Polizei-Sommer: Teilnahme an zwei exklusiven Führungen durch das Präsidialgebäude zu gewinnen

Offenbach (ots)

Hinweis: Aufgrund eines inhaltlichen Fehlers im Kreuzworträtsel (nun berichtigt), wird die Meldung hiermit neu versandt.

(fg) Im Rahmen des Hessischen Polizei-Sommers, der am Freitag, den 5. August 2022 zwischen 12 und 18 Uhr, auf dem Außengelände des Polizeipräsidiums stattfindet (wir berichteten), werden 20 Plätze für zwei exklusive Führungen durch das moderne Gebäude verlost.

Sie wollen auch hinter die Fassade blicken und ausgewählte Räumlichkeiten, wie zum Beispiel die Einsatzzentrale, entdecken? Dann füllen Sie hierzu das angehängte Kreuzworträtsel bis spätestens Freitag, den 29. Juli 2022 aus und gewinnen Sie einen der Plätze für eine persönliche Führung.

Senden Sie das Lösungswort mit ihren Adress- und Kontaktdaten bitte an: eventmanagement.ppsoh@polizei.hessen.de

Bitte haben Sie Verständnis, dass aus Sicherheitsgründen sowie aus organisatorischer Hinsicht am 5. August keine weiteren Führungen durch das Präsidialgebäude angeboten werden können.

Wir freuen uns, Sie schon bald auf dem Gelände des Präsidialgebäudes begrüßen zu dürfen.

Teilnahmebedingungen:

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden mittels Losverfahren festgestellt. Für jeden Teilnehmenden ist nur ein Gewinn möglich. Jeder Gewinner wird nach Teilnahmeschluss rechtzeitig per Mail über den Gewinn informiert. Folgender Preis ist festgesetzt: Teilnahme an exklusiver Führung durch das Präsidialgebäude im Spessartring 61 in 63071 Offenbach am Main.

Das Polizeipräsidium Südosthessen behält sich vor, die Führungen jederzeit abzubrechen, auszusetzen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen (Bsp.: polizeilicher Einsatzfall) nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmenden stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegenüber dem Polizeipräsidium Südosthessen zu.

Eine Übertragung des Gewinns an Dritte ist ohne die Zustimmung des Polizeipräsidiums Südosthessen nicht zulässig.

Datenschutzhinweis

Für die Durchführung des Gewinnspiels ist es erforderlich, dass das Polizeipräsidium Südosthessen persönliche Daten (Name, Adresse, Kontaktdaten) speichert, um die Gewinner auszulosen. Die Speicherung von Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Gewinnermittlung. Die Verarbeitung erfolgt nur durch das Polizeipräsidium Südosthessen. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Alle Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht.

Offenbach, 18.07.2022, Pressestelle, Felix Geis

