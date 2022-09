Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand & Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Alfdorf: Fahrzeugbrand

Die örtliche Feuerwehr rückte am Donnerstag gegen 10.30 Uhr mit Unterstützung von der Feuerwehr Plüderhausen zu einem Fahrzeugbrand aus. Der Fahrer eines Radladers war von Walkakersbach zum Haselhof gefahren, wo sein Fahrzeug vermutlich infolge eines geplatzten Hydraulikschlauchs Feuer fing. Die Einsatzkräfte, die mit 21 Mann vor Ort waren, löschten das Fahrzeug, an dem letztlich ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Weinstadt-Endersbach: Auto zerkratzt - 5000 Euro Schaden

Zwischen Montag, 22.08.2022 und Donnerstag, 01.09.2022 wurde eine Mercedes A-Klasse, die in einer Tiefgarage in der Waiblinger Straße abgestellt war, rundherum zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell