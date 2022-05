Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verglasung der Schule beschädigt

Lingen (ots)

Zwischen dem 6. und 9. Mai kam es in Lingen in der Straße In den Sandbergen zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannten Täter beschädigten durch Einwerfen mit einem Stein die äußere Verglasung eines Fensters der dortigen Schule. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

