POL-EL: Esterwegen - Wechselrichter einer PV-Anlage in Brand geraten

Nordhorn (ots) - In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai kam es in Nordhorn in der Rathausstraße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten vor dem Wohnhaus des Geschädigten einen verschlossenen Roller der Marke "Explorer". Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

