POL-EL: Vrees - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Nordhorn (ots) - Am 9. Mai zwischen 17.39 Uhr und 19.30 Uhr kam es in Nordhorn in der Bentheimer Straße zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein geparkter blauer Renault Megane an der Stoßstange vorne links zerkratzt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

