Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped entwendet - Täter gestellt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Zwischen Mittwoch und Sonntag (20.10. bis 24.10.2021) entwendete ein bis dato unbekannter Täter ein Moped S 51 aus einer Baracke in der Silberfelder Waldstraße. Fahndungsmaßnahmen ergaben Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung konnte das, bereits in Einzelteile zerlegte, Krad bei einem 16-jährigen Tatverdächtigen aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern weiter an.

