Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Wenn schon, denn schon

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Bei einem Ladendiebstahl erwischt und anschließend von der Polizei durchsucht wurde ein 29-Jähriger am Samstagabend von der Polizei. Hierbei fanden die Beamten zusätzlich eine geringe Menge Cannabis. Wegen des Diebstahls der Socken aus einem Geschäft in der Wormser Straße und dem Auffinden von Betäubungsmitteln erwarten ihn nun Anzeigen. Zur Durchführung des Strafverfahrens wurde daher eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro erhoben.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell