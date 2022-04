Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Inga Ritters-Timm neue Abteilungsleiterin 2 der Polizeidirektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Am heutigen Tag begrüßten Polizeipräsident Thomas Ring und Polizeivizepräsident Hans-Jürgen Felgentreu in einem kleinen Rahmen offiziell die neue Abteilungsleiterin 2 der Polizeidirektion Lüneburg Inga Ritters-Timm. Bereits seit dem 31. März 2022 hat die Oberregierungsrätin, welche seit 17 Jahren mit kurzzeitigen Unterbrechungen für die Polizeidirektion Lüneburg tätig ist, ihre Amtsgeschäfte übernommen. Die Volljuristin hat nach einem Studium in den USA in Hamburg Rechtswissenschaften studiert. 1998 trat sie in die damalige Bezirksregierung Lüneburg ein und war dort u.a. Dezernentin in den Bereichen Schulrecht, Baurecht und Personal. Es folgten eine Abordnung in der Kommunalstation zum Bürgermeister der Gemeinde Seevetal sowie im weiteren Verlauf zum Landgericht Lüneburg als Richterin kraft Auftrags. 2005 begann sie ihre Tätigkeit für die Polizei Niedersachsen mit Übernahme des Dienstpostens Dezernentin "Recht" im Dezernat 22 der PD Lüneburg, ab 2016 als Dezernatsleiterin. In dieser Zeit nahm sie an verschiedenen landes- und bundesweiten Arbeitsgruppen sowie Projekten teil und war vorübergehend im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport tätig, bevor sie 2021 als Referentin an das Bundesministerium der Justiz in das Referat IVB1 "Polizeirecht; Recht der Nachrichtendienste; Ausweis- und Melderecht" abgeordnet wurde.

Polizeipräsident Thomas Ring:

"Frau Ritters-Timm kennt die Polizeidirektion Lüneburg seit vielen Jahren und hat als Dezernatsleiterin hervorragende Arbeit geleistet. Ich bin froh, sie nun als Abteilungsleiterin 2 zurück in Lüneburg begrüßen zu dürfen und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit ihr."

Ab sofort ist die Juristin für die Wirtschaftsverwaltung und die rechtlichen Belange der Behörde verantwortlich. Dabei ist die Polizeidirektion Lüneburg als obere Gefahrenabwehrbehörde im Versammlungs- und Waffenrecht in konstruktive Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden eingebunden. Nicht zuletzt erbringt die Abteilung 2 unmittelbare Dienstleistungen für die Bürger und Bürgerinnen, indem beispielsweise Beglaubigungen und Apostillen für den Rechtsverkehr im Ausland ausgestellt werden.

Abteilungsleiterin 2 Inga Ritters-Timm:

"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Abteilungsleiterin 2 der Polizeidirektion Lüneburg. Mein Ziel ist es, dass wir als Polizeidirektion auch in Zukunft, durchsetzungsstark, bürgerfreundlich und modern nach innen und außen die Polizei- und Verwaltungsarbeit in unserem Bezirk leisten."

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell