Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: #FAHRKLAR - Sei ehrlich zu dir selbst

Lüneburg (ots)

Unter diesem Motto startete am 1. April 2022 die landesweite Sensibilisierungskampagne der Polizei Niedersachsen um auf das Thema "Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr" aufmerksam zu machen. Die Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit umfasst neben der Müdigkeit auch akute sowie chronische, physische und psychische Erkrankungen sowie den Konsum von Alkohol, sonstigen berauschenden Mitteln wie Drogen oder Medikamenten.

Allein im Jahr 2020 registrierte die Polizei auf Niedersachsens Straßen mehr als 3.500 Verkehrsunfälle mit der Hauptunfallursache einer Beeinflussung durch Alkohol oder anderer berauschender Mittel - im Bereich der Polizeidirektion Lüneburg waren es 531. Im Jahr 2021 ist die Anzahl landesweit auf über 3.700 (PD Lüneburg: 569) Verkehrsunfälle gestiegen. Ergänzend dazu sind im Jahr 2021 von der Niedersächsischen Polizei mehr als 19.000 (PD Lüneburg: 3307) Verkehrsteilnehmende bei Verkehrskontrollen festgestellt worden, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mittel standen.

Polizeivizepräsident Hans-Jürgen Felgentreu dazu:

"Verkehrssicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Unsere umfangreiche Präventionskampagne soll vor allem das allgemeine Bewusstsein für die Gefahren durch die Teilnahme am Straßenverkehr stärken. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir in diesem Jahr auf die "Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr". Neben einer Schwerpunktsetzung im alltäglichen Streifendienst werden insbesondere im ländlichen Bereich landesweit abgestimmte Großkontrollen in puncto Fahrtüchtigkeit stattfinden."

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg