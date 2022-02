Polizei Bielefeld

POL-BI: Opfer schlägt Täter in die Flucht - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Räuber scheiterte am Donnerstag, den 03.02.2022, bei dem Versuch, unter Vorhalt einer Waffe in einem Geschäft Geld zu erlangen. Ohne Beute gelang ihm die Flucht.

Gegen 14:10 Uhr betrat ein Mann das Geschäft an der Heeper Straße, zwischen der Otto-Brenner-Straße und der Straße Am Scherkamp. Er bedrohte den Verkäufer mit einer Waffe und verlangte die Herausgabe von Geld. Als das Opfer den Notruf der Polizei wählte, verließ der Räuber fluchtartig ohne Beute den Laden und flüchtete über die Straße Am Scherkamp in Richtung Stauteiche und Brückenstraße.

Der Täter wird als circa 180 cm groß, mit sportlicher Figur, bekleidet mit blau-gelb-schwarzer Wollmütze, schwarzer Windjacke, blauem Hemd unter der Jacke, schwarzer Jeans mit Löchern und schwarzen Adidas Sneakern, beschrieben. Er trug einen schwarzen Mundschutz und einen grauen Jutebeutel.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

