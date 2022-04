Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von Kompletträdern

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit von 09.04.2022, 22:30 Uhr bis zum 14.04.2022, 07:30 Uhr wurden an einem in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt abgestellten PKW alle vier Fahrzeugreifen entwendet. Hierfür wurde der PKW durch die Täter auf Holzklötzen aufgebockt. Hinweise zur Aufklärung der Tat können der Polizei Neustadt/W. mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell