POL-PDNW: Temposündern auf der Spur

Bad Dürkheim / Herxheim a.Berg (ots)

Am Donnerstag, den 14.04.2022, zwischen 10:30 und 13:45 Uhr, wurden Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Bad Dürkheim und Herxheim am Berg durchgeführt.

In der Friedhofsstraße Bad Dürkheim hielten sich die Verkehrsteilnehmer überwiegend an die geltende Geschwindigkeitsvorschrift von 30km/h.

Zehn Verkehrsteilnehmer erwartet hingegen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Hauptstraße in Herxheim am Berg überschritten hatten. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 48 km/h.

