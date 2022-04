Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.04.2022 gegen 17:00 Uhr kam es in der Talstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der 33-jährige Radfahrer fuhr in der Talstraße in Höhe des Walter-Engelmann-Platzes hinter einem Pkw her, der verkehrsbedingt anhalten musste. Der Radler bemerkte das zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der 33-Jährige überschlug sich und erlitt mehrere Schürfwunden. Der Sachschaden bei Fahrzeug und Fahrrad war gering.

