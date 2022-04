POL-PDNW: Versuchter Benzindiebstahl

Meckenheim (ots) - Am gestrigen Dienstag (12.04.22), gegen 12:10 Uhr kam es in Meckenheim in der Haßlocher Straße, Höhe Hausnummer 4 zu einem Verkehrsunfall. In einer Engstelle streiften sich zwei Fahrzeuge, von denen ein Unfallbeteiligter seine Fahrt unbehelligt fortsetzte. Am Fahrzeug des zweiten Beteiligten, einem Mercedes, entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen oder der zweite Beteiligte werden ...

mehr