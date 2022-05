POL-MA: Bammental: Via WhatsApp um mehrere tausend Euro betrogen; Vorsicht vor WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen

Wiesloch (ots) - Seit 22:15 Uhr sind die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen und es stehen somit wieder alle drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim zur Verfügung. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden durch die Abschleppdienste abgeschleppt. Es entstand geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ...

mehr