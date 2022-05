POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Flein: Gartenschuppen und Hausfassade stehen in Flammen Am gestrigen Freitagabend, gegen 17.00 Uhr, entstand aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einem Gartenschuppen im Quellenweg. Der Schuppen befand sich hinter einer Garage eines Wohnhauses, er brannte vollständig nieder. Im Verlauf des Brandes griffen die Flammen auf die Garage über und anschließend auf den Dachstuhl des Wohnhauses. Hierbei wurde die Fassade mit Verkleidung stark in Mitleidenschaft gezogen. Das in der Garage abgestellte Auto wurde ebenfalls durch die Flammeneinwirkung beschädigt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich im Wohnhaus zwei Senioren, die durch Rauchgase und Hitzeeinwirkung leicht verletzt wurden. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Zwei angrenzende Garagen wurden durch den Löschwassereinsatz leicht beschädigt. Durch das Brandgeschehen entstand Sachschaden von über 100.000 Euro. Glücklicherweise ist das betroffene Haus noch bewohnbar. Die Ursache des Brandes ist noch völlig unklar, die beiden verletzen älteren Personen konnten noch nicht ausführlich befragt werden. Die Feuerwehren aus Flein und Heilbronn waren mit insgesamt 8 Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften vor Ort.

