POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und etwa 6.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in Heilbronn. Eine 41-Jährige fuhr mit ihrem VW Touran gegen 16.20 Uhr auf der Kreisstraße 9560, als sie zwischen den Abzweigungen in die Wannenäckerstraße und Hätzenbergstraße verkehrsbedingt halten musste. Ein hinter dem Touran fahrender 40-Jähriger kollidierte mit seinem Opel Meriva mit diesem. Durch den Aufprall wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Der Opel-Fahrer sowie die beiden 12 und 5 Jahre alten Kinder der 40-Jährigen wurden nicht verletzt. Der Opel war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Von Sonne geblendet - Kind von Autofahrer erfasst

Weil er wohl von der Sonne geblendet wurde, kollidierte ein 61-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag mit einer 9-Jährigen in Heilbronn. Das Mädchen war gegen 17.45 Uhr in der Heidelberger Straße über einen Zebrastreifen gegangen. Der Mann stieß mit seinem Opel gegen das Kind und verletzte dieses leicht. Die 9-Jährige wurde mit ihren Eltern zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Nissan in Heilbronn beschädigt. Zwischen 12 Uhr am Dienstag und 10 Uhr am Mittwoch war der Nissan X-Trail einer 49-Jährigen auf einem Parkplatz in der Güglinger Straße abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte der oder die Unbekannte das Auto und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Neckarsulm: Unfall an Ampel - Fahrer mit über 1,4 Promille

Über 1,4 Promille zeigte ein Alkoholtest bei einem 38-Jährigen am späten Donnerstagabend in Neckarsulm. Der Mann war gegen 22.30 Uhr an der Ampelanlage der Kreuzung der Kanalstraße mit der Brückenstraße mit seinem Mercedes in Richtung Obereisesheim abgebogen. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Mercedes-Fahrer mit dem Toyota eines 59-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein blieb bei den Beamten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Heilbronn: Auto von LKW mitgeschleift

Vermutlich übersehen hat ein LKW-Fahrer den Fiat einer 66-Jährigen am Donnerstagvormittag beim Fahrtstreifenwechsel in Heilbronn. Der 25-Jährige war mit seinem Sattelgespann auf dem linken der zwei Fahrtstreifen der Karl-Wüst-Straße in Richtung Bundesstraße 27 unterwegs. Nach der Kreuzung mit der Austraße wechselte der 25-Jährige auf den rechten Fahrtstreifen und erfasste den auf dem Fahrtstreifen fahrenden Fiat 500L der Frau. Der Sattelzug klemmte den PKW ein und zog diesen mehrere Meter mit sich, bis dieser an einer Straßenlaterne hängenblieb. Die 66-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Fiat war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Leingarten: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Leingarten beschädigte eine unbekannte Person am Donnerstagmorgen mit ihrem Fahrzeug einen geparkten VW. Eine halbe Stunde, zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr, hatte ein 69-Jähriger seinen Golf auf dem Parkplatz in der Eppinger Straße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam entdeckte er den Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den oder die Unbekannte geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Neckarsulm: Grasbrand bei Bahnhaltestelle

Vermutlich selbst entzündet hat sich frisch gemähtes Gras in der Nacht auf Freitag in der Nähe einer Bahnhaltestelle in Neckarsulm. Gegen 23.30 Uhr brannte der Grünschnitt in der Rötelstraße. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Für die Löscharbeiten wurde der angrenzende Kreisverkehr kurzzeitig gesperrt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Neudenau: Rollerfahrer stürzt- Zeugen gesucht

Vermutlich weil er zu schnell war stürzte ein Rollerfahrer am Donnerstagabend bei Neudenau. Auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen dem Freibad Neudenau und dem örtlichen Sportplatz stürzte ein 18-Jähriger gegen 20 Uhr mit einem Roller. Durch den Sturz wurde der Fahrer, der keinen Helm trug, schwer und sein 15-jähriger Beifahrer, mit Helm, leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizisten Anzeichen auf technische Veränderungen an dem Roller, dieser soll wohl schneller als zulässig gefahren sein. Hinzu kam, dass der Rollerfahrer wohl unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss stand, wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte. Der 18-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein konnte er nicht abgeben, da er keinen besitzt. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, besonders Fußgänger an denen der Rollerfahrer kurz vor dem Unfall vorbeigefahren sein soll, sich unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Abstatt: Auffahrunfall - zwei Leichtverletzte

Auf einen stehenden Audi eines 29-Jährigen fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Opel am Donnerstagabend bei Abstatt auf. Der Audi-Fahrer stand an einer Ampel auf der Landesstraße 1111 in Fahrtrichtung Happenbach, als der 33-Jährige mit seinem Transporter auf sein Auto auffuhr und dieses wiederum auf einen davorstehenden Kia schob. Durch die Kollision wurden der 29-Jährige und seine ebenfalls 29-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die beiden wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 19.000 Euro geschätzt.

Ilsfeld: 10-jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 10-Jährige stieß am Donnerstagabend in Ilsfeld mit ihrem Fahrrad mit dem VW eines 19-Jährigen zusammen. Das Mädchen war gegen 17.30 Uhr auf dem Gehweg der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Vermutlich weil sie sich erschreckt hatte, wechselte Sie auf die Hauptstraße und kollidierte dort mit dem Fahrzeug des VW-Fahrers. Die 10-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Abstatt: Schmorbrand in PKW

Rauch aus einem geparkten VW hatte am Donnerstagmorgen in Abstatt einen Einsatz von Feuerwehr und die Polizei zur Folge. Gegen 9 Uhr rauchte es aus dem Motorraum des auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Allee abgestellten Autos. Die Feuerwehr löschte den Schmorbrand, der vermutlich aufgrund eines Tierbisses ausgebrochen war. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Neuenstadt am Kocher: Ein Leichtverletzter bei Unfall

Ein Leichtverletzter und 8.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Donnerstagmorgen in Neuenstadt am Kocher. Ein 56-Jähriger war gegen 8 Uhr mit seinem Transporter in der Einmündung der Karl-Hüfner-Straße in die Hermann-Lang-Straße mit einem bevorrechtigten VW Golf eines 41-Jährigen kollidiert. Der Golf-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gundelsheim: Zweifach gesichert - Pedelec gestohlen

Unbekannte entwendeten am Donnerstagnachmittag ein abgeschlossenes Pedelec in Gundelsheim. Der Besitzer sicherte sein Fahrrad gegen 16 Uhr am Parkplatz eines Supermarktes in der Obergriesheimer Straße mit zwei Schlössern. Als er nach circa fünf Minuten zu seinem Fahrzeug der Marke Cude in silber-anthrazit zurückkehrten wollte, war dieses weg. Unbekannte haben das Pedelec im Wert von rund 2.800 Euro vermutlich weggetragen oder in einem Fahrzeug abtransportiert. Daher sucht der Polizeiposten Gundelsheim nach Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder der Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06269 4100 zu melden.

