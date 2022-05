Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

A6 / Neuenstein: Schwerlastkontrolle auf der Autobahn - Bei allen Fahrzeugen Mängel!

Die Verkehrspolizei Weinsberg führte in der Nacht auf Donnerstag an der Tank- und Rastanlage Hohenlohe Süd Schwerlastkontrollen durch. In der Zeit zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 1 Uhr am Donnerstag wurden durch die geschulten Beamtinnen und Beamten gezielt Fahrzeugtransporter einer Kontrolle unterzogen. Insgesamt wurden mit drei Kontrollteams sechs Fahrzeugtransporter aufwendig vermessen und verwogen. Bei allen Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt und diese zur Anzeige gebracht. Gründe waren die Nichteinhaltung zulässiger Fahrzeug- und Ladungsmaße, das nicht Vorliegen notwendiger Erlaubnisse und Genehmigungen, die Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts und Verstöße gegen Sozialvorschriften. Allen Fahrern musste die Weiterfahrt untersagt werden. Einige mussten die von ihnen transportierten Fahrzeuge abladen. Ein Fahrer, der gleichzeitig der verantwortliche Unternehmer war, wurde einer Straftat überführt, da er im Fahrtenschreiber die Fahrerkarte eines anderen Kollegen im Einsatz hatte. Er musste vor Ort eine Kaution in Höhe von 1.000 EUR hinterlegen. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 2.300 EUR erhoben.

