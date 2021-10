Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Willy-Brandt-Platz ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Schlägerei gekommen. Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf zwei Männer, die sich stritten. Vorausgegangen war anscheinend eine Beleidigung eines 52-jährigen Mannes gegenüber eines 18-Jährigen. Die verbale Auseinandersetzung, endete in einer körperlichen. Der Ältere der beiden soll den Jüngeren mir einer Fahrradkette ins Gesicht geschlagen haben, Woraufhin der Jüngere den 52-Jährigen am Hals packte und ihn zu Boden stieß. Beide lehnten eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Sie bekamen einen Platzverweis bis zum nächsten Tag, dem sie nachkamen. |elz

