Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrkartenautomat beschädigt, Zeugen gesucht

Heinsberg-Grebben (ots)

Eine bislang unbekannte Person wurde am Sonntagnachmittag (5. September) gegen 16.20 Uhr dabei beobachtet, wie sie einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Grebben durch Tritte beschädigte. Nach der Sachbeschädigung flüchtete der Unbekannte mit einem Begleiter. Der Täter war zirka 16 bis 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und hatte kurze dunkle Haare. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild und war zur Tatzeit mit kurzen blauen Jeans, Turnschuhen und einem schwarzen T-Shirt mit rötlichem Aufdruck bekleidet. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell