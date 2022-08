Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wiesenbrand, Unfallfluchten

Aalen (ots)

Mainhardt: Wiesenbrand

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr kam es aus ungeklärter Ursache zum Brand einer Wiese in der Schultheiß-Huzele-Straße. Die Fläche von etwa 30 Quadratmetern konnte durch die Feuerwehr Mainhardt, welche mit sechs Fahrzeugen und zwölf Personen im Einsatz war, gelöscht werden.

Vellberg: Unfallflucht

Am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer die L1060 von Hausen kommend in Richtung Vellberg. Hierbei kam ihm ein silberner VW Golf entgegen. Der bislang unbekannten Fahrer des VWs geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass der 22-Jährige nach rechts ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei streifte er einen Leitpfosten, wodurch an seinem Mercedes Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro entstand. Der VW-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise zum bislang unbekannten VW-Fahrer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Montagabend gegen 20:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer beim Ausparken auf dem Parkplatz einer Wohnanlage im Teurerweg einen dort geparkten Mercedes. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell