Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Auto beschädigt - Diesel entwendet

Aalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Am Montagabend in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Parkhaus "Am Rathaus" vermutlich beim Öffnen der Fahrertüre die Beifahrertüre eines geparkten Audi und fuhr anschließend weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Korrekturmeldung zu "Leutenbach: Zeugen nach Unfallflucht durch Lkw-Fahrer gesucht"

Am gestrigen Montag wurde ein Zeugenaufruf nach einer Unfallflucht durch einen Lkw-Fahrer veröffentlicht. Der Unfall hat sich allerdings nicht wie veröffentlicht in Leutenbach, sondern in Winnenden-Hertmannsweiler zugetragen. Anbei die Meldung vom 15.08.2022, 14:45 Uhr:

Leutenbach: Zeugen nach Unfallflucht durch Lkw-Fahrer gesucht

Ein unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Montag kurz vor 12:30 Uhr beim Abbiegen von der Rotenbühlstraße in die Wachholderstraße einen am Fahrbahnrand geparkten VW Crafter und beschädigte diesen hierbei. Anschließend fuhr er kurz rückwärts und entfernte sich schließlich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Lkw-Fahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Auenwald: Auto beschädigt

Im Schulweg war über das vergangene Wochenende ein Pkw Audi abgestellt, der von Unbekannten ringsum an der Lackierung mutwillig zerkratzt wurde. Die Reparaturkosten belaufen sich nun auf ca. 5000 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Murrhardt: Unfallflucht

In der Leipziger Straße wurde am Montagmorgen von einem bislang unbekannten Fahrzeug eine Hecke erheblich beschädigt. Möglicherweise handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunkelroten Lkw, der in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr an der Engstelle entlanggefahren war. Wer zum Unfallgeschehen Beobachtungen machen konnte, sollte sich bitte mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Murrhardt: Diesel entwendet

Auf einer Baustelle beim Parkplatz des Tennisvereins wurden an drei Baustellenfahrzeug Diesel abgezapft. Die Diebe haben hierzu die Tankdeckel aufgebrochen und insgesamt ca. 55 Liter Sprit abgezapft. Die Sachschäden an den Tankeinfüllstutzen an den drei Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 300 Euro. Die Polizei in Murrhardt hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen, der zwischen Freitagabend und Montagmorgen in der Karnsberger Straße verübt wurde, und bittet nun unter Tel. 07192/5313 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell