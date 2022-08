POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisster aus Weinstadt wohlbehalten angetroffen

Aalen (ots) - Waiblingen: Einbruch in Firma Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in eine Firma für Kfz-Kennzeichenschilder in der Straße Alter Postplatz ein und durchsuchten diese nach Wertgegenstände. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden einige hundert Euro Bargeld entwendet. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 ...

