POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Tätlichkeiten im Hausflur - Werkzeuge entwendet - Einbruchsdiebstahl - Motorradfahrerin schwer verletzt - Sonstiges

Oberkochen: Eingangsüberdachung abgebrannt

Mit 17 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Oberkochen am Montagmorgen zu einem Brand in die Mühlstraße aus. Ein Anwohner hatte gegen 6.30 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und rund 10 Minuten später festgestellt, dass die Eingangsüberdachung eines Nachbarhauses in Flammen stand. Der 37-Jährige verständigte die Bewohner des betroffenen Hauses und informierte die Rettungskräfte. Bei deren Eintreffen befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Möglicherweise kommt als Brandursache eine Zigarettenkippe in Frage. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Lauchheim: Tätlichkeiten im Hausflur

Ein 36-Jähriger schaltete - aus bislang unbekannten Gründen - am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mühlgasse wohl sämtliche Sicherungen aus. Ein 69-Jähriger begab sich daraufhin ebenfalls in den Keller und forderte den Mann auf, die Sicherungen wieder einzuschalten, woraufhin er von dem 36-Jährigen beleidigt wurde. Nachdem der 69-Jährige entgegnete, dass er die Polizei verständigen wird, schob der 36-Jährige den Mann zunächst die Treppe hoch, packte ihn dann am Handgelenk und der Schulter und stieß ihn, an sich vorbei, die Treppen hinab. Der 69-Jährige stürzte drei oder vier Stufen hinunter, wobei er sich leicht verletzte. Der 36-Jährige wurde zur Aufnahme des Sachverhalts von Beamten des Aalener Polizeireviers vorläufig festgenommen.

Neresheim: Flächenbrand

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr kam es auf einer Wiese zwischen der Dischinger Straße und der Gallusmühle im Bereich der Gleisanlage der Museumsbahn zu einem Brand, der möglicherweise durch den Dampf-/Funkenflug der Museumsbahn ausgelöst wurde. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr war das Feuer, das eine Fläche von ca. 10 x 2 Metern entlang des vorbeiführenden Bahndamms betraf, bereits gelöscht. Verantwortliche der Museumsbahn hatten aufgrund der derzeit herrschenden Waldbrandgefahr vorausschauende Maßnahmen ergriffen; so war ein Fahrzeug hinter der Schätterebahn unterwegs, welches mit einem Feuerlöscher ausgerüstet war. Die Freiwillige Feuerwehr Neresheim rückte mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften an.

Aalen-Ebnat: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagmittag kurz nach 13 Uhr ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Mit ihrem VW Golf fuhr eine 35-Jährige auf der B 29A auf Höhe von Ebnat auf den vorausfahrenden Dacia eines 34-Jährigen auf, der verkehrsbedingt die Fahrgeschwindigkeit reduzieren musste.

Aalen: Von Wespe gestochen

Passanten fanden am Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße einen Radfahrer vor, der neben seinem Rad auf der Fahrbahn lag und zunächst nicht auf Ansprache reagierte. Während des später erfolgten Gesprächs mit Beamten des Polizeireviers Aalen stellte sich heraus, dass der 48-Jährige während der Fahrt von einer Wespe in die Lippe gestochen wurde. Da es ihm daraufhin rasch schlechter ging, stieg er von seinem Rad ab; anschließend verlor der 48-Jährige das Bewusstsein. Der Radler wurde von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Werkzeuge entwendet

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Freitagnachmittag 16 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte von einer Baustelle an der Landesstraße 1076 zwischen Röhlingen und der Anschlussstelle zur BAB A7 diverse hochwertige Werkzeuge im Wert zwischen 3000 und 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Toilettenpapier angezündet

In der öffentlichen Herrentoilette in der Bahnhofstraße zündeten Unbekannte am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr Toilettenpapier an, wodurch ein kleineres Feuer entstand, das rasch gelöscht werden konnte. Während der Aufnahme des Sachverhalts wurde ein 23-Jähriger von Polizeibeamten daran gehindert, die Toilette zu betreten. Der Mann drehte sich hierauf wütend um und lief davon, wobei er die Beamten beleidigte. Die Herausgabe seiner Personalien verweigerte der 23-Jährige zunächst; er gab auch an, keinerlei Ausweispapiere mit sich zu führen. Der Mann konnte letztlich mit Hilfe einer Freundin beruhig werden. Hinweise auf die Personen, welche das Feuer in der Toilette gelegt haben, bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen-Blankenhöfe: "Selbstbedienung" zu wörtlich genommen

Aus einem in Blankenhöfe aufgestellten Verkaufsstand entwendeten Unbekannte Eier, Eis und die für die Bezahlung vorgesehene Geldkassette. Die Täter verwüsteten zudem das "Eierhäusle". Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Angaben vor. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Mountainbike entwendet

Zwischen Dienstag 09.08. und Montagmorgen 2.50 Uhr wurde ein silberfarbenes Downhill Mountainbike der Marke Canyon entwendet, welches in diesem Zeitraum im Fehrleparkhaus am Bahnhofsplatz abgestellt war. Der Wert des Fahrrads wird von seinem Besitzer auf 1000 bis 1500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 65-jähriger Pedelecfahrer bei einem Unfall am Sonntagabend zu. Kurz vor 18 Uhr befuhr der Radler die abschüssige Eckwaldstraße, wo er eine Schranke zu spät erkannte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste er sein Rad abrupt ab, wodurch er die Kontrolle über das Zweirad verlor und zu Boden stürzte. Der 65-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: 20-Jährige im Freibad belästigt

Ein 36-Jähriger fasste einer 20-Jährigen im Schwimmbecken des Bud-Spencer-Freibades am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr an das Gesäß, die Oberschenkel und zwischen die Beine. Gegen den 36-Jährigen wird nun eine Anzeige wegen sexueller Belästigung vorgelegt.

Schwäbisch Gmünd: Einbruchsdiebstahl

Am Samstag zwischen 17 Uhr und 22 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in der Baldungstraße, aus welcher sie offenbar gezielt eine blaue Metallgeldkassette entwendeten. In der Kassette befanden sich rund 2000 Euro Bargeld. Andere Wertgegenstände wie Tablet oder Laptop wurden unberührt gelassen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Ellenberg: 20-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Montag gegen 07:30 Uhr befuhr eine 27-jährige Audi-Lenkerin die L 2220 von Wört in Richtung Ellenberg. Unmittelbar vor einer langgezogenen, leicht ansteigenden Linkskurve wollte sie einen direkt vor ihr fahrenden Sattelzug überholen. Hierzu setzte sie den Blinker und scherte komplett auf die Gegenfahrspur aus, ohne zu erkennen, dass ihr ein Motorrad entgegenkam. Der 45-jährige Fahrer des Sattelzug konnte im Rückspiegel beobachten, wie es auf Höhe seines Aufliegers zu einer seitlichen versetzten Frontalkollision der beiden Fahrzeuge kam, obwohl die Audi-Lenkerin zuvor noch versucht hatte, eine Gefahrenbremsung einzuleiten und nach links auszuweichen. Nach dem Zusammenstoß wurde die KTM durch den Audi abgewiesen und nach links gegen den noch fahrenden Sattelzug geschleudert. Der Audi kam nach links von der Fahrbahn ab und kam im Grünbereich zum Stehen. Die 20-jährige Motorradfahrerin wurde über den Pkw geschleudert und kam nach etwa 4 Metern direkt neben der Fahrbahn im Grünbereich zum Liegen. Hierbei wurde die junge Fahrerin lebensgefährlich verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die Fahrerin des Audi wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 21.000 Euro. Zur Landung des Hubschraubers, Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L2220 mehrere Stunden voll gesperrt werden.

