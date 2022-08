Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkws beschädigt, Betrunken mit Traktor unterwegs

Aalen (ots)

Obersontheim: Scheibe eingeschlagen

Zwischen Samstag um 13 Uhr und Montagmorgen 08 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Irene-Kärcher-Straße auf einem Firmengelände geparkten Hyundai, indem er die Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlug. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Obersontheim: Reifen beschädigt

Zwischen Donnerstagnacht 22 Uhr und Samstagvormittag 11 Uhr verschaffte sich ein Vandale Zutritt zu einer Scheune in der Rappoltshofer Straße und drehte eine Schraube in den Reifen eines dort stehenden Mazdas. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Telefonnummer 07973 5137 entgegen.

Schwäbisch Hall: Gegen Heckklappe getreten

Ein Vandale trat zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr und Montagvormittag 11 Uhr gegen die Heckklappe eines Fords. Dieser war zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Hotels am Weilertor abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Gaildorf: Betrunken mit Traktor unterwegs

Am Samstag gegen 16:00 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Lindner-Traktor im Bereich der Kernerstraße unterwegs. Dabei verlor er offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß mit einer Grundstücksmauer zusammen. Hierauf verlor der Mann kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, stieg er von dem Traktor und flüchtete zu Fuß. Ein Zeuge versuchte noch erfolglos ihn daran zu hindern. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann etwas später antreffen. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,68 Promille. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Für die medizinische Behandlung und eine Blutentnahme wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

