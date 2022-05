Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Fassadenbrand an einem Rohbau

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Donnerstag Morgen wurde der Löschzug 2 der Berufsfeuerwehr Oberhausen, zu einem Brand an einem Rohbau an der Teutoburger Str. gerufen. Vor Ort brannte die Fassade auf der Rückseite des Gebäudes. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Durch den Brand waren allerdings alle Wohneinheiten des Neubaus komplett verraucht. Durch einen Hochleistungslüfter wurden die Wohnungen im Anschluss belüftet, sodass alle Teile des Gebäudes rauchfrei gemacht wurden. Bei dem Feuer kamen keine Personen zu Schaden

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte über zwei Stunden hinweg im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell