Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210614.3 Laboe: Erdbeerverkaufsstand überfallen

Laboe (ots)

Sonntagnachmittag hat eine unbekannte Frau einen Erdbeerverkaufsstand in Laboe überfallen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Nach Angaben des 16 Jahre alten Angestellten sei die Frau kurz vor 18 Uhr an dem Stand im Steiner Weg in Höhe der Einmündung zum Klünnerskamp erschienen und sich mit ihm unterhalten. Plötzlich habe sie ein Messer gezückt und die Tageseinnahmen gefordert. Mit diesen sei zu Fuß in Richtung des dortigen Kreisverkehrs geflüchtet.

Er beschrieb die Frau als etwa 170cm groß und von dicklicher Statur. Sie soll eine graue Jogginghose getragen haben und einen grünen Beutel bei sich gehabt haben. Auffällig seien der lilafarbene Mund-Nasen-Schutz und ein Kopftuch gewesen, dass wie eine Mütze ausgesehen habe.

Die Plöner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Angaben zu der Frau machen kann, wird gebeten, sich unter 04522 / 5005 201 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell