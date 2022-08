Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Unfallfluchten und Unfall

Aalen (ots)

Schrozberg: Einbruch in Autowaschbetrieb

Unbekannte verschafften sich am frühen Samstagmorgen gegen 2:25 Uhr gewaltsam Zutritt zu Büroräumen einer Autowaschanlage in der Steinstraße. Im Inneren des Gebäudes stemmten sie einen Geldwechselautomaten Samt Inhalt von der Wand und entwendeten das circa 100 Kilogramm schwere Gerät Zum Abtransport wurde vermutlich ein Fahrzeug verwendet. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden

Bei einem der Täter handelt es sich um einen circa 180 cm großen Mann. Zum Tatzeitpunkt trug er eine helle Hose ähnlich einer Jeans, eine helle eventuell graue Jacke bzw. Pulli mit Kapuze, dazu helle Schuhe. Zudem trug er eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Bei dem zweiten Täter handelte es sich ebenfalls um einen etwa 180 cm großen Mann. Auch er trug eine helle Hose, eine möglicherweise graue Jacke bzw. einen Pulli mit Kapuze und auffälliger schwarzer Applikation. Zudem trug er schwarze Handschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Gerabronn-Dünsbach: Einbruch in Vereinsheim

Am Samstag zwischen 0:30 Uhr und 9:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Vereinsheim im Morsteiner Weg. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume. Hierbei entwendeten sie Bargeld von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Sonntagvormittag gegen 09:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger VW-Fahrer die Robert-Bosch-Straße und wollte nach links in den Steinbeisweg einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 67-jährigen Opel-Fahrer, welcher bereits auf dem Steinbeisweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 19 Uhr und 20 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Discounters im Steinbeisweg geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer den Seitenspiegel eines geparkten BMWs auf dem Parkplatz eines Freibads in der Schenkenseestraße. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell