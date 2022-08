Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Flächenbrand an der Autobahn

Aalen (ots)

Gem. Westhausen, BAB 7 - Flächenbrand auf Seitenstreifen

Am Sonntag gegen 13:05 Uhr kam es an der BAB 7 in Richtung Würzburg, zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Aalen/Westhausen, kurz vor dem Agnesburgtunnel, aus unbekannter Ursache zum Brand des Seitenstreifens. Das Feuer breitete sich rasch aus und hatte bei Eintreffen der Feuerwehr eine Länge von etwa 100 m erreicht. Der rechte Fahrstreifen musste für die Löscharbeiten gesperrt werden, was zu einem Rückstau von bis zu 7 km führte. Das Feuer ist unter Kontrolle und die Nachlöscharbeiten sind mit Stand 14:10 Uhr noch im Gange.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell