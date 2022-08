Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Murrhardt - Beim Wenden Motorrad übersehen

Am Samstag gegen 15:40 Uhr wollte ein 32-jähriger LKW-Fahrer in der Fornsbacher Straße wenden. Er fuhr dazu zunächst in eine Hofeinfahrt und beim anschließenden Einfahren auf die Fornsbacher Straße übersah er offenbar einen 55-jährigen Motorradfahrer, der stadtauswärts fuhr. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der 55-Jährige leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Gem. Leutenbach-Nellmersbach - Person beim Rückwärtsfahren schwer verletzt

Am Samstag gegen 22:30 Uhr wollte ein 40-Jähriger mit seinem PKW VW auf dem Gelände der Freizeitanlage Dalmenhölzle, zwischen Leutenbach und Nellmersbach, zurücksetzen. Hierbei übersah er einen 48-Jährigen, der hinter dem Auto auf dem Boden saß. Der 48-Jährige wurde erfasst und geriet unter den PKW. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da der 40-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein einbehalten.

Welzheim - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag gegen 00:45 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem PKW BMW den Kreisverkehr Rudersberger Straße / Friedrich-Bauer-Straße (L 1150) und kam dabei nach rechts von der Straße ab. Er streifte einen Masten und blieb nach wenigen Metern im Maisfeld liegen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Da der 32-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Weissach im Tal - Alkoholisiert gegen geparktes Auto geprallt

Am Sonntag gegen 04:05 Uhr befuhr ein 31-Jähriger die Hohnweiler Straße in Oberweissach mit seinem PKW Peugeot. Infolge Alkoholeinwirkung prallte er ungebremst gegen einen geparkten PKW Opel, wodurch ein Schaden von etwa 8.000 Euro entstand. Bei dem 31-Jährigen musste eine Blutentnahme durchgeführt werden und sein Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell