Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Winterbach: Radfahrer ohne Licht aber alkoholisiert unterwegs Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung aus Schorndorf in Winterbach einen 67-jährigen Radfahrer fest, der ohne Licht in Richtung Engelberg fuhr. Daher wurde er eine Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte den Verdacht und der Radfahrer musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Schwaikheim: Warnbaken umgefahren, Führerschein weg Am Freitagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, meldeten Zeugen dem Polizeirevier Winnenden, dass in der Schillerstraße ein Pkw beim Rückwärts rangieren eine Warnbake übersehen hat. Als die Beamten eintrafen, stellten sie bei dem 57-jährigen Skoda Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der Verdacht einer Alkoholisierung bestätigte sich nach der Durchführung eines Atemalkoholtests. Er musst in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Waiblingen: Bei Rückwärtsfahren mit Motorrad kollidiert Am Freitagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, wollte eine 43-jährige BMW Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke in der Schillerstraße in Waiblingen ausparken. Hierbei übersah sie den von hinten heranfahrenden 52-jähriger Piaggio Trike Fahrer. Bei der Kollision kam dieser zu Fall und wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell