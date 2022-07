FW-Schermbeck: Heuballenpresse geriet nicht in Vollbrand - Landwirt verhinderte Schlimmeres

Schermbeck (ots) - Um 21:25 Uhr wurde am Sonntagabend der Löschzug Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Straße "Hoher Weg" alarmiert. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr für den Rettungsdienst eine Tür öffnen. Glücklicherweise konnte sich über ein auf kipp stehendes Fenster Zugang zur Wohnung geschaffen werden. Mit Hilfe der Steckleiter gelang die Feuerwehr in die Wohnung. Anschließend wurde die Person an den Rettungsdienst ...

