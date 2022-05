Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Verkehrskontrollen im Wellbachtal

Annweiler (ots)

Aufgrund der anhaltend guten Wetterlage lockt das Wellbachtal weiterhin insbesondere Motorradfahrer an, weshalb die Polizei Annweiler trotz der erst am vorangegangenen Tag durchgeführten Verkehrskontrolle auch am gestrigen Tag die Biker ins Visier nahm. Bei einer Kontrolle in Höhe des Parkplatzes "Langenbächel" wurden 26 Kradfahrer und deren Motorräder kontrolliert. Hierbei ergaben sich 5 Mängelberichte aufgrund technischer Ursachen oder Fristenüberschreitungen sowie eine Anzeige nach Ordnungswidrigkeitenrecht, da der TÜV-Termin entsprechend überfällig war. Die Polizei Annweiler appelliert an alle Motorradfahrer, durch entsprechend verkehrsgerechtes Verhalten die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

