Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Schulwegkontrolle mit perfektem Ergebnis

Germersheim (ots)

Am 12.05.2022 führte der Bezirksbeamte der Stadt Germersheim an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim eine Schulwegkontrolle durch. Dabei kam es erfreulicherweise zu keinerlei Verstößen oder Beanstandungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell