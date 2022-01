Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zeugenaufruf nach Raubdelikt am Allee-Center

Wuppertal (ots)

Im Bereich der Bushaltestelle am Theo-Otto-Theater kam es gestern (13.01.2022) zu einem Raub auf eine 22-jährige Frau. Drei unbekannte Täterinnen sprachen die 22-Jährige gegen 19:30 Uhr vor dem Allee-Center in der Nähe der Bushaltestelle an und fragten, ob sie Betäubungsmittel wolle. Im weiteren Verlauf stießen sie die junge Frau zu Boden, traten nach ihr und entrissen ihre grüne Umhängetasche. Die Täterinnen flohen mitsamt der Beute in unbekannte Richtung. Sie waren circa 16-17 Jahre alt. Eines der Mädchen hat lange schwarze Haare und trug eine Mütze von Nike. Die zweite Täterin hat lange blonde Haare, die Dritte trägt kurze schwarze Haare. Die Kriminalpolizei Remscheid bittet Zeugen, die Angaben zu dem Raub oder den jungen Frauen machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell