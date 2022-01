Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßliche Auto-Aufbrecher festgenommen

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (12.01.2022) alarmierte eine aufmerksame Zeugin gegen 12:50 Uhr die Polizei. Sie beobachtete, wie gerade zwei Männer die Scheibe eines geparkten Fahrzeuges an der Friedrich-Ebert-Straße einschlugen, Gegenstände aus dem Mercedes entnahmen und in Richtung Bundesallee flüchteten. Polizeibeamte trafen in der Folge am Islandufer zwei Männer (25 und 26), auf die die Täterbeschreibung zutraf. Die Tasche mit Diebesgut führten die beiden Männer nicht mit sich. Jedoch stellten die Beamten bei ihrer Durchsuchung zwei Montblanc Kugelschreiber sicher, die im Rahmen der Ermittlungen dem Diebesgut zugeordnet werden konnten. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der weiteren Tatbeute geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell