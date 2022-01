Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall auf der Hochstraße

Wuppertal (ots)

Auf der Hochstraße in Elberfeld kam es gestern (13.01.2022), gegen 17:41 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem Golf in Richtung Gathe, als er einem vorausfahrenden Fahrzeug, welches verkehrsbedingt warten musste, auswich und seinen VW in den Gegenverkehr lenkte. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegen kommenden Passat eines 62-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils drei Personen besetzt. Rettungskräfte brachten den Golffahrer, sowie seine 27-jährige Beifahrerin und sein 4-jähriges Kind vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Passatfahrer, seine 25-jährige Beifahrerin und sein 33-jähriger Mitfahrer mussten ebenfalls durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall stark beschädigt und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle. (hm)

