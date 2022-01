Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Neuss (ots)

Am Montag (3.01.), gegen 15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin. Ein 45-jährige befuhr die Hauptstraße Richtung Bahnhofstraße und übersah, nach ersten Erkenntnissen, die 53-jährige Fußgängerin die zeitgleich den Zebrastreifen überquerte. Ein Zusammenstoß konnte trotz Vollbremsung nicht mehr verhindert werden. Die Fußgängerin wurde so schwer verletzt, dass sie durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

