Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe in der Neusser Innenstadt - Achten Sie auf Ihre Wertsachen!

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Montag (03.01.) geriet eine Neusserin, die in der Innenstadt unterwegs war, ins Visier von Taschendieben. Die 47-Jährige hatte nach einem Einkauf in einem Supermarkt ein Geschäft an der Niederstraße aufgesucht und musste dort an der Kasse feststellen, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Trolley befand. Diese wurde vermutlich im Geschäft oder aber bereits zuvor auf dem Weg an der Niederstraße entlang entwendet. Die 47-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das Kriminalkommissariat 21 ermittelt nun. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind überall unterwegs. Es gibt ein paar einfache Tricks, wie Sie sich vor Diebstahl schützen können. Taschendiebe lassen sich manchmal am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden dabei aber den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Was kostet ein Diebstahl der eigenen Geldbörse? Diebe nutzen oft unaufmerksame Augenblicke ihrer Opfer und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Mehr auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell