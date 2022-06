POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Dienstag, 31.05.2022, war Bielefeld erneut von einer Welle von Betrugsanrufen betroffen, die noch bis in den Mittwoch hinein anhielt. Bisher machten die Täter keine Beute. Am Telefon geben die Betrüger vor, ein Verwandter habe einen Unfall verursacht und dabei sei eine Perosn tödlich verunglückt. Die Angerufenen werden aufgefordert, eine Kaution zu hinterlegen, damit ...

