Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in mehrere Gebäude - Hund ausgewichen - Sonstiges

Aalen (ots)

Unterkochen: Hund ausgewichen - Zeugen gesucht

Ein Autofahrer hat am Freitagfrüh ein Schild auf einer Verkehrsinsel in der Waldhäuser Straße überfahren, weil er einem freilaufenden Hund ausgewichen ist. Der Audi-Fahrer musste dort gegen 08:20 Uhr dem Hund ausweichen, der plötzlich auf Höhe einer Verkehrsinsel auf die Fahrbahn rannte. Infolgedessen fuhr er über die Verkehrsinsel und gegen ein darauf befindliches Verkehrszeichen. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Hund wird als mittelgroß mit braunem Fell beschrieben.

Die Polizei sucht nun nach dem Hundehalter oder nach Zeugen, die Hinweise zum Hundehalter geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: An Ampel zurückgesetzt

Ungewöhnlicher Auffahrunfall am frühen Freitagmorgen auf der B29. Ein 38-jähriger VW-Fahrer setzte gegen 08:15 Uhr vor einer roten Ampel zwischen Oberalfingen und Immenhofen sein Fahrzeug zurück um zu wenden. Hierbei rammte er einen dahinterstehenden Skoda einer 34-Jährigen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Ellwangen-Eggenrot: Auf dahinterstehenden PKW aufgefahren

In der Ottilienstraße übersah eine 45-Jährige am Donnerstag, gegen 12:35 Uhr, beim Rangieren ihres Elektro-Fahrzeuges einen hinter ihr wartenden Opel einer 19-Jährigen. Dabei verursachte sie einen Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Bettringen: Einbruch in mehrere Gebäude

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu insgesamt vier Einbrüchen in mehreren Gebäuden in Bettringen.

Zwischen Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 5 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu den Räumlichkeiten eines Supermarktes in der Lindenhofstraße. In dem dortigen Bürogebäude durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Ob der oder die Einbrecher die Räumlichkeiten mit Beute verließen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Etwa im selben Tatzeitraum gelangen Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür in den Kassenraum eines Freibades in der Wolf-Hirth-Straße. Dort flexten sie einen Tresor auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Zusätzliche verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernten sich die Einbrecher durch ein Tor auf der Westseite des Geländes in Richtung einer dortigen Reithalle.

Am Freitag in der Zeit von 2 Uhr bis 3 Uhr stiegen ebenfalls Unbekannte in die Büroräume einer Bäckerei in der Gottlieb-Daimler-Straße ein und entwendeten daraus eine verschlossene Geldkassette und einem Schlüsselmäppchen mit Bargeld in Höhe von etwa 320 Euro.

Ebenfalls im selben Tatzeitraum hebelten Unbekannte die Tür zu den Büroräumen einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße auf und entwendeten aus einem Stahlschrank etwa 2150 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6500 Euro.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum an den genannten Örtlichkeiten auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell