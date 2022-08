Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Nachtrag zu Brand in Flüchtlingsheim

Bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den 30-jährigen Bewohner den Brand in dem Wohnheim vorsätzlich gelegt zu haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der am Donnerstag durch den zuständigen Haftrichter erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Der gambische Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Das Gebäude bleibt derzeit nicht bewohnbar. Die weiteren Bewohner des betroffenen Hauses wurden deshalb in andere städtische Wohnungen untergebracht. Die weitergehenden Ermittlungen dauern an.

Zum besseren Verständnis anbei die 1. Pressemeldung zum Vorfall vom 11.08.2022

Schorndorf: Brand in Wohnheim für Flüchtlinge

In der Nacht zum Donnerstag brannte in der Unteren Uferstraße ein städtisches Gebäude, in dem Flüchtlinge untergebracht sind. Die Rettungskräfte wurden kurz nach Mittnacht davon unterrichtet. Beim Eintreffen der Polizei stand das Gebäude bereits in Flammen. Die örtliche Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 31 Mann am Löscheinsatz beteiligt. Der Rettungsdienst waren vorsorglich mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort, wobei letztlich keine Personen zu Schaden kamen. Das Feuer war gegen 1.30 Uhr unter Kontrolle bzw. gelöscht. Es war nach ersten Informationen festzustellen, dass sich der Brandherd im Dachgeschoss befand. Wegen der starken Brandzehrung sowie durch den Löscheinsatz ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 200.000 Euro. Es liegen Hinweise vor, dass das Feuer vorsätzlich von einem Bewohner des Hauses gelegt worden sein könnte. Die Untersuchungen dahingehend dauern an. Der 30-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Über den Fortgang der Ermittlungen wird nachberichtet.

