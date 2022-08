POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frau sexuell belästigt, Unfall mti Traktor, Korrektur einer Meldung

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Frau sexuell belästigt

Eine 32-jährige Fußgängerin war am Donnerstag gegen 16:00 Uhr in der Gaildorfer Straße in Richtung Reintalerstraße Unterwegs. Hierbei kam ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegen. Aufgrund der beengten Situation drückt sich die Frau an den Rand des Gehweges und stand daraufhin im 90-Grad-Winkel zur Fahrtrichtung des Mannes. Dieser fasste im Vorbeifahren die Frau mit der linken Hand an die Brust. Anschließend bog er nach links in die Ludwig-Erhard-Straße ab.

Der Mann wird als männlich, ca. 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er soll einen dunklen Teint gehabt haben und dazu schwarze kurze Haare, sowie einen Backen- und Oberlippenbart. Zur Tatzeit trug er weißes T-Shirt, dunkle Shorts und Sandalen. Er war auf einem älteren schwarzen Fahrrad mit einem schwarzem Gitterkorb auf dem Gepäckträger unterwegs.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Traktor-Gespann verliert Getreideladung aufgrund technischen Defekts

Am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr war ein 31-Jähriger mit einem John Deere-Traktor samt Anhänger auf der Crailsheimer Straße unterwegs. Als er aufgrund der abfallenden Strecke bremste drückte sich der Anhänger aufgrund eines unbekannten technischen Defekts links an dem Zugfahrzeug vorbei und zog dies mit sich, bis das Gespann an einem Bordstein zum Stehen kam. Die Getreideladung aus dem Anhänger landete dabei auf der Fahrbahn. Durch weitere Landwirte konnte sowohl die Ladung von der Straße entfernt, wie auch der Traktor und der Anhänger geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Crailsheimer Straße war aufgrund des Unfalls für rund 70 Minuten nur eingeschränkt befahrbar.

KORREKTUR zur Meldung

Michelfeld: Frontalzusammenstoß mit fünf Leichtverletzten

Am Donnerstag gegen 15:40 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit einem VW Transporter die Straße vom Lemberg in Richtung L1046. In einer für sie leichten Linkskurve kam ihr eine 64-Jährige in einem Ford Transit entgegen. Auf der engen Straße hielten sich offenbar beide Fahrerin nicht an das Rechtsfahrgebot, weshalb es zum Frontalzusammenstoß kam. Dabei wurden die beiden Fahrzeugführerinnen, sowie drei Mitfahrende in dem Ford wurden leicht verletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden zur medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

In der Ursprünglichen Meldung vom 12.08.2022, 7:31 Uhr hieß es, dass beide Fahrerin so weit wie möglich rechts fuhren, weshalb es zum Frontalzusammenstoß gekommen sei. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

