Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Gaildorf: Streifenwagen beschädigt

Am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, wollte eine Polizeistreife des Polizeireviers Schwäbisch Hall zwischen Ottendorf und Westheim bei einem vorausfahrenden Fahrzeug eine Verkehrskontrolle durchführen. Hierfür wurden das Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Zwischen dem Streifenwagen und dem zu kontrollierenden Fahrzeug befand sich noch eine 23-jährige Skoda Fahrerin. Diese hielt nun ebenfalls an einer Parkbucht an. Auch sie wurde einer kurzen Verkehrskontrolle unterzogen. Da die Beamten nichts zu beanstanden hatten, sollte sie weiterfahren. Hierbei legte die Frau versehentlich den falschen Gang ein und fuhr gegen den dahinterstehenden Streifenwagen. Da dies mit äußerst geringer Geschwindigkeit geschah, entstand an beiden Fahrzeugen nur sehr geringer Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Der Unfall wurde durch die Verkehrspolizei Kirchberg aufgenommen.

Frankenhardt-Gründelhardt: Einbruch in Vereinsheim In der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum zwischen 23:30 Uhr und 06:10 Uhr brachen Unbekannte in das Vereinsheim in Gründelhardt ein. Im Innern wurde alles durchsucht und Diebesgut im niedrigen dreistelligen Bereich erbeutete. Im Gegenzug hiervon richteten sie durch ihr Handeln einen erheblichen Sachschaden an dem Gebäude in Höhe von mehreren tausend Euro an. Das Polizeirevier Crailsheim sucht nun Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951/480-0 zu melden.

Ilshofen-Eckartshausen: Spielgerät mutwillig angezündet Am Freitagabend, gegen 17:10 Uhr zündeten Unbekannte auf dem Spielplatz in der Burgbergstraße einen Kletterturm an. Anwohner bemerkten den Brand und verständigten in der Folge die Polizei und die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen. Sie war mit 3 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden an dem Kletterturm beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Nun sucht die Polizei Schwäbisch Hall (Tel. 0791/400-0) Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Schwäbisch Hall-Sulzdorf: 9-jähriger Bub bei Unfall verletzt Am Freitagabend, gegen 17:10 Uhr, musste ein Wohnmobilfahrer in der Webergasse in Sulzdorf an der Einmündung zur Hauptstraße verkehrsbedingt anhalten. Hinter dem Wohnmobil fuhr ein 9-jähriger Bub unvermittelt und nicht einsehbar mit seinem Roller auf die Webergasse ein, um diese zu überqueren. In diesem Moment bog ein 25-jähriger Daimler Fahrer von der Hauptstraße kommend nach rechts in die Webergasse ab. Dieser sah den, die Fahrbahn querenden, Bub mit seinem Roller zu spät und es kam zur Kollision. Der 9-jähriger wurde hierbei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell