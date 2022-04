POL-PPRP: Einbrüche in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom Samstag, 09.04.2022, 15:00 Uhr, bis zum Montag, 11.04.2022, 05:45 Uhr, brachen Unbekannte in der Adolf-Diesterweg-Straße ein Fenster eines Peugeot-Pritschenfahrzeugs auf und entwendeten Werkzeug in Höhe von ca. 2.000 Euro. Wer hat Personen an einem weißen Transporter mit offener Ladefläche wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

