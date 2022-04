Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Kellereinbruch Tresor gestohlen

Bocholt (ots)

Eingedrungen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in den Keller eines Wohnhauses in Bocholt. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang zu einem der Räume und entwendeten daraus einen Tresor. Sie machten sich ebenfalls an einer zweiten Tür zu schaffen, blieben jedoch erfolglos. Das Geschehen spielte sich zwischen Dienstag, 05. April, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 07. April, 16.00 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus am Burloer Weg ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

