POL-PPRP: Unter Einfluss von Drogen E-Scooter gefahren

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit von Freitag, 08.04.2022, 15:00 Uhr, bis zum Montag, 11.04.2022, um 06:15 Uhr, brachen Unbekannte eine Tür eines Schulgebäudes in der Ernst-Boehe-Straße auf und entwendeten Lebensmittel im Wert von ca. 50 Euro. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 3.000 Euro. Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Personen an der Schule wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per ...

