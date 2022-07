Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Suche nach verletzter Person nimmt unerwarteten Verlauf

Rhodt/Rietburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (31.07.2022) meldete eine Spaziergängerin bei der Rettungsleitstelle, dass eine stark alkoholisierte Person von einer Mauer an der Rietburg stürzte und mit schweren Verletzungen auf dem Boden liegen blieb. Als ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber eintrafen, hätte die Person die Behandlung verweigert und wäre zu Fuß in Richtung der Talstation gelaufen. Da aufgrund der Gesamtumstände von einer Notlage ausgegangen werden musste, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Feuerwehr Edenkoben eingeleitet. Im weiteren Einsatzverlauf teilte ein Spaziergänger mit, dass er die gesuchte Person bei einem Sturz in eine Brombeerhecke beobachtete. Der Mann legte sich anschließend auf den Boden neben eine Mauer, wodurch es zu einem Missverständnis im Hinblick auf den gemeldeten Sturz von der Mauer gekommen sein dürfte.

Weitere Zeugen meldeten im Nachgang, dass die Person bereits vor Einleitung der Suchmaßnahmen an der Talstation gesichtet wurde, wo sie jedoch nicht mehr angetroffen werden konnte. Bis auf oberflächliche Hautabschürfungen waren keine Verletzungen zu erkennen.

Die Suche konnte somit eingestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell