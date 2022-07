Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfälle mit zwei betrunkenen Radfahrern

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Am Lipper Hellweg und an der Osningstraße verunglückten am Sonntag, 24.07.2022, eine Bielefelderin und ein Bielefelder mit ihren Fahrrädern. Beiden Radfahrern wurden wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum Blutproben entnommen.

Gegen 03:00 Uhr war eine 33-jährige Bielefelderin mit ihrem Pedelec stadtauswärts auf dem Lipper Hellweg unterwegs. In Höhe einer Einmündung der Straße An den Gehren stieß sie mit ihrem Rad gegen einen geparkten Mercedes, der am rechten Straßenrand stand. Die 33-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Nach dem Ergebnis eines Alkoholtests entnahm ihr ein Arzt in einem Bielefelder Krankenhaus eine Blutprobe.

An der Osningstraße wurden Zeugen auf einen gestürzten Radfahrer aufmerksam, der gegen 17:50 Uhr einen steilen Abschnitt des Hermannswegs befahren hatte. An dem abschüssigen Stück führen Stufen und ein schmaler Pfad auf die Osningstraße, an dessen Ende sich Schranken befinden. Die Zeugen befreiten den, unter seinem Pedelec liegenden, Fahrer, der zunächst nicht ansprechbar war und bemerkten Alkoholgeruch.

Als Streifenbeamte an der Unfallstelle eintrafen, war der gestürzte 53-jährige Bielefelder wieder zu sich gekommen. Einen Alkoholtest lehnte der Radfahrer ab. Während seiner medizinischen Versorgung entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe in einem Bielefelder Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell